Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в мире уже началась новая холодная война

2022-04-05 13:32

Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, закончилась. Россия вторглась в соседнее государство, бросает вызов Китай. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Голос Америки.

"Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра, которой ознаменовался период после окончания холодной войны, завершилась", - сказал он, подводя черту под периодом потепления в международных отношениях после падения Берлинской стены и развала СССР.

Госсекретарь США напомнил о полномасштабном военном вторжении РФ в Украину.

По его мнению, власти России вернулись "к почти тоталитарным репрессиям внутри страны". Он напомнил и об угрозе России использовать ядерное оружие.