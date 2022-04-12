Политика видео ЕС поможет в расследовании массовых преступлений, совершенных русскими в Украине, - Жозеп Боррель

2022-04-12 10:26

Европейский Союз поможет в расследовании преступлений, совершенных российскими военными в Украине. Об этом шла речь на встрече министров иностранных дел ЕС с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, сообщается на сайте Европейского центра документации.

"Евросоюз постарается сделать так, чтобы военные преступления, совершенные во время конфликта, не остались безнаказанными... Партнеры сообщества считают необходимым действовать безотлагательно, чтобы расследование будущих дел было максимально обоснованным и позволило привлечь к ответственности обвиняемых", - говорится в сообщении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что военные преступления не могут оставаться безнаказанными. После встречи с Ханом он пообещал, что МУСу будет оказана всяческая поддержка.

По словам дипломата, он находится под впечатлением от увиденного во время его недавнего визита в Украину с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Перед нами стоит неотложная задача, потому что доказательства должны быть собраны сейчас", - сказал он.

Предстоящую работу глава европейской дипломатии назвал кропотливой и длительной.

"Мы поможем генеральному прокурору Украины представить доказательства перед Международным уголовным судом. Наша гражданская консультативная миссия ЕС задействует свои инструменты и возможности, чтобы поддержать украинские власти в выполнении этой задачи", - сказал Боррель.