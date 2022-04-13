Политика Берлин намерен наказать Индию за увеличение объемов закупки российской нефти

2022-04-13 14:29

Власти Германии хотят наказать Индию за то, что та отказалась осудить агрессию россии против Украины и не присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Германия может отозвать приглашение Индии на саммит G7, пишет Bloomberg.

Имя премьер-министра Индии Нарендры Моди было в предварительном списке гостей. Однако теперь его участие в саммите Большой семерки в Баварии под угрозой.

Издание отмечает, что Германия собирается пригласить Сенегал, ЮАР и Индонезию. Приглашение для Индии – под вопросом.

Напомним, Индия воздержалась при голосовании за исключение рф из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции. Нью-Дели является крупным покупателем российского оружия. Также после вторжения в Украину Индия увеличила объемы поставок российской нефти.