Мир видео Стало известно, почему Молдова опасается продавать Украине истребители Миг-29

2022-04-18 14:34

Еще в первые дни войны Украина обратилась в Молдову с просьбой продать или передать находящиеся на ее балансе Миг-29, сообщают источники издания ЕП.

В Молдове находятся 6 истребителей Миг-29, базирующихся на авиабазе в северной части страны. По официальным данным, все они в рабочем состоянии, но самолеты давно не поднимались в воздух. Кишинев долгое время пытался их продать, аукцион не дал успеха.

Однако источники СМИ утверждают, что Киев в ответ на свою просьбу получил категорический отказ от правительства Молдовы, с объяснением "мы не хотим раздражать россию". В Молдове считали, что РФ сочтет это нарушением принципа нейтральности.

При этом в Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские фашисты используют во время вторжения в Украину.

Пока Молдова раздумывает и опасается, русня превращает целые села в руины.

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