Экономика Дефолт близко: в СНБО опровергли заявления рф об "успешном преодолении санкционного удара"

2022-04-20 22:00

 

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны опровергает манипулятивную информацию России о том, что "экономика РФ выдержала первый удар санкций".

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра.

"Санкции не означают внезапную "смерть" экономики государства, рестрикции провоцируют цепную реакцию. 4 апреля Россия не смогла оплатить внешние долги в валюте. Если бы не санкции, в течение месяца РФ еще могла бы найти доллары или евро и рассчитаться с кредиторами. Из-за этого, 4 мая мир может признать дефолт России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим этапом может стать взыскание долговых обязательств с РФ, что также будет иметь последствия.

"По прогнозу аналитиков, длительная война с Украиной может стоить России более 20 млрд долл. в день. Речь идет о прямых и косвенных расходах, включая и снижение объемов производства из-за санкций, что в свою очередь приведет к безработице", – информируют в Центре противодействия дезинформации.

Также сообщается, что более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. "Следствие – дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников", – говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС и США готовят новый пакет санкций против России. Он включает пункт о российской нефти.

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