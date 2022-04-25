Политика Хватит отговорок и полумер: Украина обратилась к Западу в связи нефтяными санкциями против рф

2022-04-25 22:00

В Министерстве иностранных дел Украины призвали европейские страны прекратить оплачивать убийства наших граждан и ввести нефтяное эмбарго против Российской Федерации.

Об этом идет речь в обращении главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, опубликованном в Twitter.

“Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец военным преступлениям России, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти. Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать это!”, – говорится в сообщении.

Также министр отметил необходимость введения странами Евросоюза реального эмбарго на российскую нефть, и добавил, что государство-агрессор отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения.

“Давайте проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте россиянам обманывать ограничения”, – написал Кулеба.