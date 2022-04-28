Президент США Джо Байден выступил с речью о полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже 64-й день. Американский лидер выразил свою поддержку украинцам, которые защищают свою землю от российских захватчиков.
Что сказал Байден в своей речи:
Как анонсировали в Белом доме, в своей речи Байден планировал рассказать американцам о борьбе Украины с Россией, а также анонсировать новые шаги Вашингтона на поддержку украинского народа.
В частности, ожидалось, что Байден представит проект закона, который позволит передать Украине арестованные активы российских олигархов. Предложения президента США будут позволять арестовывать имущество, которые российские бизнесмены используют для обхода санкций.
Кроме того, была информация, что Байден попросит у американского Конгресса еще 33 млрд долларов в помощь Украине. Большая часть этих средств должна пойти на вооружение, которое будет отправлено Украине.
Напомним, сегодня Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины, который должен ускорить оказание военной помощи.