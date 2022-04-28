Политика видео Байден выступил с заявлением по поводу войны в Украине: первые подробности

2022-04-28 21:00

Президент США Джо Байден выступил с речью о полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже 64-й день. Американский лидер выразил свою поддержку украинцам, которые защищают свою землю от российских захватчиков.

Что сказал Байден в своей речи: