Политика видео В Беларуси срочно ввели смертную казнь за попытку совершить теракт

2022-04-29 20:34

Похоже непризнанный всеми цивилизованными странами мира президент Беларуси ощущает, что кресно под ним сильно покачнулось. На фоне войны Украины против  русских оккупантов Бацька отчаянно пытается удержать власть в своих руках.

В Беларуси вводят смертную казнь за покушение на совершение акта терроризма, - пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Это предусмотрено новым законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс".

Депутаты палаты представителей приняли этот законопроект сегодня сразу в двух чтениях.

 

 

 

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