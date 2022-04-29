Похоже непризнанный всеми цивилизованными странами мира президент Беларуси ощущает, что кресно под ним сильно покачнулось. На фоне войны Украины против русских оккупантов Бацька отчаянно пытается удержать власть в своих руках.
В Беларуси вводят смертную казнь за покушение на совершение акта терроризма, - пресс-служба Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Это предусмотрено новым законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс".
Депутаты палаты представителей приняли этот законопроект сегодня сразу в двух чтениях.