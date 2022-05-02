Политика Израиль вызвал посла рф из-за слов лаврова о евреях и Зеленском. Все детали скандала

2022-05-02 20:30

МИД Израиля вызвал "на ковер" российского посла Анатолия Викторова после недопустимого высказывания министра иностранных дел рф Сергея лаврова о евреях и президенте Украины Владимире Зеленском. Кремлевский чиновник фактически обвинил в антисемитизме самих евреев, что в Израиле назвали "низменным уровнем расизма".

"Израиль вызвал посла россии для разъяснительной беседы после возмутительных высказываний министра иностранных дел рф Сергея лаврова", – сообщили в пресс-службе ведомства. Глава израильского МИД Яир Лапид добавил в Twitter, что слова лаврова "непростительны".

Скандал разгорелся после интервью кремлевского министра итальянскому телеканалу 1 мая. Журналист спросил, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что Зеленский – еврей.

"Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", – ответил глава внешнеполитического ведомства России.

Израильское министерство иностранных дел и его руководитель Лапид отреагировали на такие слова.

"Высказывания лаврова не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – указал израильский министр.

В Кремле за такие заявления не извинялись и дополнительно из не комментировали.