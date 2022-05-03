Политика ЕС может утвердить шестой пакет санкций против России уже 10 мая

2022-05-03 20:30

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз надеется утвердить шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Жозеп Боррель сказал на пресс-конференции в Панама-Сити, где находится с официальным визитом, что блок надеется ограничить экспорт энергоносителей России в рамках своих усилий по наказанию Москвы из-за ее вторжения в Украину.

Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти – мероприятие, которое лишит Москву большого потока доходов.

Боррель, возглавляющий заседание Совета по иностранным делам, сказал, что надеется, что ЕС сможет принять "меры, чтобы существенно ограничить этот импорт", но признал, что пока нет согласия всех членов.

"Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета", – добавил он.

Заседание Совета ЕС запланировано на 10 мая и 16 мая позже этого месяца.