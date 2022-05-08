ВОЙНА В Украине Херсонская область будет освобождена полностью и максимально жестко - Подоляк

2022-05-08 15:00

По словам советника главы ОП, будет убито столько российских военных, сколько нужно для освобождения области.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Херсонской области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для освобождения всей области из-под оккупации.

Об этом Подоляк сказал в интервью "Радио НВ".

"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет. Она (Херсонская область) будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно, с точки зрения количества безвозвратных жертв со стороны российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы на Херсонщине забыли словосочетание "русская оккупация" навсегда. Это будет точно", - заявил Подоляк.

Он назвал действия оккупантов и коллаборационистов на Херсонщине сугубо "пропагандистской мишурой".