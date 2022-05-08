ВОЙНА В Украине Украина знает страны, которые пытаются купить у россии украденное у нас зерно, и назовет их, если они это сделают – Зеленский

2022-05-08 18:30

Киев знает страны, которым россия пытается продать украденное в Украине зерно, и назовет их, если они его все же купят. Об этом в интервью "FOX News" заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что россия заблокировала все торговые пути, оккупировала порты и вывозит украинские товары, Киев сейчас не может экспортировать наше зерно.

"Я не хочу сейчас называть конкретные страны, которые за нашей спиной заключают сделки, чтобы купить у россии наше зерно, которое было украдено из Украины", – сказал глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что у Украины есть список этих стран.

"Если они это сделают, конечно, мы назовем их", – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не только вывозят зерно с оккупированных территорий, но и заблокировали в украинских портах 90 млн тонн зерновых, что в будущем грозит миру продовольственным кризисом.

Тем временем в кремле отрицают массовое разграбление и вывоз из оккупированных территорий украинского зерна.