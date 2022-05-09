Политика российские уголь и нефть продолжают доставлять в Европу: "отличились" испанцы

2022-05-09 20:00

 

Судно под мальтийским флагом пришвартовалось в испанском порту Хихон.

Несмотря на договор стран ЕС о запрете на торговлю с РФ, Испания приняла очередное судно с российскими углем и нефтью.

Об этом сообщили власти порта в понедельник, информирует агентство Reuters.

Власти подтвердили, что еще одно судно с российской нефтью пришвартовалось в пятницу в Картахене, на юге Испании.

Европейский союз утвердил санкции против импорта угля, древесины, химикатов и других продуктов (в частности, водки) из России в начале апреля в попытке сократить торговлю со странной-агрессоркой после ее вторжения в Украину, хотя санкции еще в полной мере не вступили в силу.

Министерство транспорта Испании пока не комментировало ситуацию.

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