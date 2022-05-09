российские уголь и нефть продолжают доставлять в Европу: "отличились" испанцы

Судно под мальтийским флагом пришвартовалось в испанском порту Хихон.
Несмотря на договор стран ЕС о запрете на торговлю с РФ, Испания приняла очередное судно с российскими углем и нефтью.
Об этом сообщили власти порта в понедельник, информирует агентство Reuters.
Власти подтвердили, что еще одно судно с российской нефтью пришвартовалось в пятницу в Картахене, на юге Испании.
Европейский союз утвердил санкции против импорта угля, древесины, химикатов и других продуктов (в частности, водки) из России в начале апреля в попытке сократить торговлю со странной-агрессоркой после ее вторжения в Украину, хотя санкции еще в полной мере не вступили в силу.
Министерство транспорта Испании пока не комментировало ситуацию.