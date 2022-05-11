У Зеленского сделали важное заявление по вступлению в ЕС

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал попытки западных политиков предложить альтернативу вступлению Украины в Евросоюз "хорошей миной при плохой игре".
Об этом он написал в Twitter.
"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", - сказано в сообщении.
Подоляк добавил, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".
"Украина должна получить статус страны-кандидата", - резюмировал он.
Отметим, высказывание Ермака стало ответом на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте интеграции Украины в ЕС, помимо присоединения. По его словам, таким форматом могло бы стать "европейское политическое сообщество".