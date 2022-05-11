Политика У Зеленского сделали важное заявление по вступлению в ЕС

2022-05-11 16:30

 

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал попытки западных политиков предложить альтернативу вступлению Украины в Евросоюз "хорошей миной при плохой игре".

Об этом он написал в Twitter.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", - сказано в сообщении.

Подоляк добавил, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки".

"Украина должна получить статус страны-кандидата", - резюмировал он.

Отметим, высказывание Ермака стало ответом на заявления президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте интеграции Украины в ЕС, помимо присоединения. По его словам, таким форматом могло бы стать "европейское политическое сообщество".

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