Песков заявил о необходимости укрепления районов рф на границе с Украиной

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.
Необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов РФ, которые находятся на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.
"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - отметил он.
По его словам, обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.
Напомним, в Белгородской области заявили об обстреле села "со стороны Украины".
Также РФ обвинила украинских военных в ударе ракетой Точка-У по военному складу в Белгородской области в конце марта.