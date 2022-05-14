Политика Израиль удовлетворил запрос Эстонии по передаче Blue Spear 5G SSM для Украины

2022-05-14 18:30

Израиль удовлетворил запрос Эстонии и дал разрешение передать ВСУ один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM. Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Ракетная система Blue Spear является высокоточным оружием, которое может действовать при любых погодных условиях, днем ​​и ночью, а также позволяет наносить удары за пределами прямой видимости по мобильным и неподвижным целям в море.

Максимальная дальность полета ракеты составляет 290-300 км.

Напомним

Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель журналистам на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Германии