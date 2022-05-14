Политика Израиль удовлетворил запрос Эстонии по передаче Blue Spear 5G SSM для Украины

2022-05-14 18:30

 

Израиль удовлетворил запрос Эстонии и дал разрешение передать ВСУ один комплекс ракет Blue Spear 5G SSM. Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Подробности

Ракетная система Blue Spear является высокоточным оружием, которое может действовать при любых погодных условиях, днем ​​и ночью, а также позволяет наносить удары за пределами прямой видимости по мобильным и неподвижным целям в море.

Максимальная дальность полета ракеты составляет 290-300 км.

Напомним

Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель журналистам на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Германии

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Политика

Израиль удовлетворил запрос Эстонии по передаче Blue Spear 5G SSM для Украины 2022-05-14 18:30
Между Польшей и Украиной не будет границы – Анджей Дуда заявил о братском союзе стран 2022-05-13 21:36
Британия по всему миру ищет советское оружие, чтобы купить его для Украины 2022-05-12 22:00
Песков заявил о необходимости укрепления районов рф на границе с Украиной 2022-05-12 20:00