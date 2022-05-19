Политика Макрон назвал дату рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

2022-05-19 17:30

 

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявка государства на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне.

О заявлении президента Франции сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики также подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена во время заседания Европейского Совета в июне на основе мнения, которое Комиссия предоставит Европейскому Союзу", – говорится в сообщении.

"По этому случаю президент обратился к своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая и своему предложению относительно "европейского политического сообщества", которое, в частности, позволит поддерживать страны-кандидаты в рамках сотрудничества, полезного для всех", — добавили в Елисейском дворце.

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Политика

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