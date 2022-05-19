Политика Шмыгаль призвал страны G7 помочь восстановить Украину

2022-05-19 21:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина призывает всех международных партнеров взять на себя лидерство в процессе восстановления регионов, громад или городов.

Об этом он сказал в своем выступлении перед Министрами развития стран Большой Семерки 18 мая, передает пресс-служба Кабмина.

«Я неоднократно говорил, что победа нашей армии на поле боя – это 50% победы Украины. Остальные 50% наступят, когда Украина станет экономически успешным членом Европейского Союза», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Россия продолжает наносить страшный ущерб Украине, лишь бы не допустить европейского выбора нашей страны. Но с поддержкой партнеров Украина, по его словам, надеется не только восстановить разрушенное, но и построить новую экономику и страну.

«Европейская Комиссия оценивает план обновления в 500-600 млрд евро. Наше правительство уже начало разрабатывать масштабный план восстановления и модернизации нашего государства», — отметил Денис Шмигаль.

Во время восстановления, по словам премьер-министра, Украина стремится использовать подходы, заложенные в основу плана. Среди них региональность, когда страны-партнеры и корпорации помогают в восстановлении конкретного города или региона. Та параметричность, то есть наработка конкретных параметров восстановления и трансформации каждого сектора экономики.

Министры развития стран G7 со своей стороны отметили, что Большая Семка как клуб экономически сильнейших стран готова принимать на себя ведущую роль в восстановлении Украины.