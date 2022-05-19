Политика Шмыгаль призвал страны G7 помочь восстановить Украину

2022-05-19 21:00

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина призывает всех международных партнеров взять на себя лидерство в процессе восстановления регионов, громад или городов.

Об этом он сказал в своем выступлении перед Министрами развития стран Большой Семерки 18 мая, передает пресс-служба Кабмина.

«Я неоднократно говорил, что победа нашей армии на поле боя – это 50% победы Украины. Остальные 50% наступят, когда Украина станет экономически успешным членом Европейского Союза», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что Россия продолжает наносить страшный ущерб Украине, лишь бы не допустить европейского выбора нашей страны. Но с поддержкой партнеров Украина, по его словам, надеется не только восстановить разрушенное, но и построить новую экономику и страну.

«Европейская Комиссия оценивает план обновления в 500-600 млрд евро. Наше правительство уже начало разрабатывать масштабный план восстановления и модернизации нашего государства», — отметил Денис Шмигаль.

Во время восстановления, по словам премьер-министра, Украина стремится использовать подходы, заложенные в основу плана. Среди них региональность, когда страны-партнеры и корпорации помогают в восстановлении конкретного города или региона. Та параметричность, то есть наработка конкретных параметров восстановления и трансформации каждого сектора экономики.

Министры развития стран G7 со своей стороны отметили, что Большая Семка как клуб экономически сильнейших стран готова принимать на себя ведущую роль в восстановлении Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

"ВСУ благодарны за поддержку: США отправляет в Украину гаубицы M777 и боеприпасы

2022-05-19 17:00

Солист Kalush Orchestra объяснил, почему призвал мир спасти "Азовсталь"

2022-05-15 15:00

В Сербии заявили, что еще четыре страны отозвали признание Косово

2022-05-14 17:30

Тарифы на коммуналку заморожены, Шмыгаль объяснил, что ждет украинцев: "Любое повышение..."

2022-05-11 21:30

Еще новости в разделе "Политика"

Шмыгаль призвал страны G7 помочь восстановить Украину

2022-05-19 21:00

В НАТО не исключают, что Украина может отвоевать у оккупантов Крым и весь Донбасс – CNN

2022-05-19 19:00

Макрон назвал дату рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС

2022-05-19 17:30

Зеленский заявил о "продуктивных переговорах" с Шольцем о санкциях и вступлении в ЕС

2022-05-17 20:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Шмыгаль призвал страны G7 помочь восстановить Украину 2022-05-19 21:00
В НАТО не исключают, что Украина может отвоевать у оккупантов Крым и весь Донбасс – CNN 2022-05-19 19:00
Макрон назвал дату рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС 2022-05-19 17:30
Зеленский заявил о "продуктивных переговорах" с Шольцем о санкциях и вступлении в ЕС 2022-05-17 20:00