Экономика Украинцам повысят пенсии еще два раза: кому и на сколько

2022-05-22 14:00

Украинцам рассказали, когда и на сколько в этом году повысят минимальную пенсию.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, в Украине до конца 2022 года запланировано несколько этапов повышения пенсий для разных категорий граждан.

Исходя из расчетов Минсоцполитики, средняя пенсия в конце календарного года будет на 15% больше, нежели фактический прожиточный минимум - она составит 4,5 тысячи гривен.

В частности, в июле минимальная пенсия украинцев увеличится до 2 тыс. 27 грн, а максимальная - до 20 тыс. 270 грн. Кроме того, возрастет размер пенсионных надбавок, привязанных к прожиточному минимуму.

Еще одно повышение пенсий ожидается в октябре - минимальная пенсия для украинцев возрастом от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин) составит 3 тыс. грн.

Тем временем, минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин) составит 2 тыс. 680 грн.

А вот во втором месяце осени пенсионерам возрастом от 70 до 75 лет будет установлена доплата к пенсии размером 300 грн. Она будет ежемесячной - ее будут получать 1,7 млн украинцев.

Согласно данным Минсоцполитики, последний в 2022 году этап повышения ожидается в декабре. Пенсионерам планируется повысить минимальную пенсию до 2 тыс. 93 грн, максимальная - до 20 тыс. 930 грн. К тому же размер пенсионных надбавок также увеличится в связи с повышением прожиточного минимума.

Таким образом, для неработающих пенсионеров возрастом 60-70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин) будет установлена минимальная пенсия размером 2,5 тыс. гривен.