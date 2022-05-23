Политика Лукашенко предложил оригинальный способ прекращения войны в Украине

2022-05-23 22:00

Самопровозглашенный глава Беларуси заявил о своей версии завершения полномасштабной российско-украинской войны, в которой в первую очередь говорилось, конечно же, об остановке поставок вооружения для Украины и прекращении так называемых "провокаций". В этой связи Лукашенко решил еще и обратиться к Генсеку ООН.

Об этом сообщили в белорусском издании "Белта".

Белорусский диктатор считает, что для завершения полномасштабной войны страны-террориста России против Украины, последний необходимо отказаться от западного оружия, так называемых "провокаций" и информационных войн. По его мнению, только такой желанный Кремлем вариант капитуляции Украины прекратит конфликт и не допустит его перерастания в глобальную войну.

Также Лукашенко упомянул и об ООН, призывая Генсека Антониу Гутерреша организовать "содержательные контакты с другими вовлеченными в конфликт сторонами – США и другими западными странами", написали в издании, отмечая, что якобы в полномасштабной войне России против Украины участвуют еще какие-то государства.

В то же время самопровозглашенный глава Беларуси заверил Генсека ООН, что его страна готова к прямым встречам и другим шагам, чтобы "обеспечить мир и возможности жизни и развития для будущих поколений" .