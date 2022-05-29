Политика путин поговорил с Макроном и Шольцем: угрожал из-за оружия для Украины

2022-05-29 17:00

президент роССии владимир путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Диктатор пригрозил дальнейшей дестабилизацией обстановки за продление поставок оружия Украине, а еще предложил "беспрепятственный экспорт" зерна за снятие санкций.

Детали

Как сообщили в кремле, лидеры провели углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации в Украине.

путин сообщил, как организована системная работа по "налаживанию мирной жизни" в разрушенном Мариуполе и других оккупированных городах Донбасса.

Не обошлось и без обвинений в сторону Украины. Так, в кремле отметили, что "отдельное внимание уделено положению дел на переговорном треке, который находится в замороженном состоянии по вине Киева". Более того, отказывающийся от переговоров путин "подтвердил откровенность российской стороны к возобновлению диалога".

Впоследствии путин перешел к угрозам Запада - "обострил вопрос об опасном характере продолжения накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи риски дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".

Не обошли вниманием и продовольственную безопасность, которая благодаря действиям россии оказалась под угрозой.

В разрезе этого вопроса, по информации кремля, "путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций. Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений".

В конце концов, лидеры договорились продолжить контакты.