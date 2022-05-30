Экономика В Украине отменят выплаты для некоторых переселенцев: в Минсоцполитики назвали причину

2022-05-30 20:00

В Украине отменят выплаты для некоторых категорий внутренне перемещенных лиц. Как заявила в эфире национального телемарафона министр социальной политики Марина Лазебная, денежную помощь будут получать только переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться домой.

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"С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот, таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – сообщила министр.

Дополнение

Для выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам перечислено 5,2 миллиарда гривен.