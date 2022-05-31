Экономика Нидерланды отказалась от российского газа из-за требования платить за него в рублях

2022-05-31 14:32

Нидерландская компания GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в ответ на это решение Газпром объявил о прекращении поставок с 31 мая.

"Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании", - говорится в сообщении.

В компании уверены, что смогут восполнить поставки 2 млрд кубометров газа из других источников.