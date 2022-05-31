Экономика ЕС одобрил срочное выделение Украине крупной суммы: на что пойдут деньги

2022-05-31 18:00

 

На саммите Европейского союза принято решение о предоставлении Украине 9 млрд евро в виде срочного займа - средства пойдут на восполнение неотложных бюджетных нужд. Также Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против РФ.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Украина нуждается в неотложной финансовой поддержке. Как вы знаете, ежемесячно в Украине требуется около 5 млрд евро для поддержки базовых выплат, таких как зарплаты, пенсии и т.д.", - сказала она.

Для восполнения этих нужд Европейский союз намерен выделитт Украине беспрецедентно большой пакет макрофинансовой помощи в ближайшее время.

"Мы готовим механизм неотложной макрофинансовой поддержки на сумму 9 млрд, над введением которой мы будем работать в течение недели", - уточнила Урсула фон дер Ляйен.

Эту информацию подтвердил и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"9 миллиардов евро подтверждены Европейским советом", - отметил он.

Отметим, макрофинансовая поддержка - это долгосрочный займ, с очень низкими процентами, которые близки к нулю.

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Саргис Саргсян: для развивающихся стран актуальна административно-плановая экономика 2022-05-30 22:43