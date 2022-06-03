Экономика Из-за войны доходы украинцев резко упали - люди начали массово сдавать доллары

2022-06-03 20:34

Украинцы увеличили продажу валюты на третий месяц войны, свидетельствуют данные Национального банка.

Так, за прошлый месяц население продало банкам наличной и безналичной валюты на 461 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 198,8 млн долларов. Чистая продажа составила 262,2 млн долларов.

Всего с начала года украинцы продали валюты на 5 243,1 млн долларов, а купили на 4 952,7 млн долларов, чистая продажа составила 290,4 млн долларов.

Отметим, что Нацбанк в мае продал на межбанке рекордные 3,4 млрд долларов для поддержания курса гривны.

Как известно, после начала войны официальный курс к доллару зафиксирован на уровне 29,25 гривен. По этому курсу НБУ продает валюту на межбанке.