Спорт "Эта война порочна, неоправданна и не принесет ничего" - легендарный Пеле лично обратился к путину

2022-06-03 21:36

Пеле устал от войны в Украине и просит путина остановить бессмысленное кровопролитие. Об этом легендарный футболист написал в своем открытом письме, адресованном фюреру 2.0. По словам бывшего нападающего сборной Бразилии, он не верит, что подобное может происходить в ХХІ веке.

"Я бы хотел использовать этот матч (Шотландии против Украины), чтобы попросить: остановите это. Нет ничего, что способно оправдать насилие...

Эта война порочна, неоправдана и не принесет ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий... Боевые действия существуют только для того, чтобы разъединять народы.

Я прожил восемь десятилетий, в ходе которых видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать.

Когда мы встречались в прошлом и обменивались широкими улыбками, долго жали друг другу руки, я никогда не думал, что мы окажемся так далеки друг от друга. Возможность остановить этот конфликт – в ваших руках. В тех же руках, что я жал в москве во время нашей последней встречи в 2017 году", – написал Пеле.