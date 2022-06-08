Экономика Забудьте о долларе по 29,25 грн! Эксперты дали реальные прогнозы по курсам валют и гривне до конца года

2022-06-08 12:28

Курс 29,25 грн/$ – це вже історія, і офіційний курс гривні в подальшому лише девальвує. Цю думку висловили учасники круглого столу «Що буде з курсом гривні», проведеного «Фінансовим клубом».

«Курс 29,25 грн/$ за нинішнього стану економіки – це, в принципі, минуле. І рано чи пізно він має адаптуватися до нових вимог. «Рано» чи «пізно» – це питання дискусійне. Але ненормальною була ситуація, коли в країні стандарт ринкового курсу задавав невеликий «сіро-чорний» ринок, який виставляв в певні моменти показники 38-39 грн/$, які вже теж трохи у минулому», – заявив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

На якому рівні має бути новий курс – дискусійне питання. «Це питання стратегії НБУ. Дуже багато закликів, що курс потрібно змінити, найвірогідніше, в бік девальвації. Але хто має визначати, який новий рівень задовольнить всіх? Потрібно запроваджувати ринкові орієнтири. І лібералізація готівкового курсу є першим кроком до визначення нового курсу, який буде рівноважним в економіці України», – впевнений Олексій Блінов.

«У нас війна. У нас є фундаментальний тиск на курс. Це і зниження експорту, і відтік капіталу, і, найголовніше, це очікування – девальваційні та інфляційні. Коли економічно активне населення і бізнес очікують, що долар буде зростати, а гривня падати, то долар зростатиме, а гривня падатиме, навіть якщо з імпортом, експортом та всім іншим буде все гаразд», – пояснює експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Євген Дубогриз.

Інші фактори теж тиснуть на гривню. «Плюс світовий фактор, що долар дійсно останнім часом через дії ФРС трохи подорожчав по відношенню майже до всіх світових валют. Є фундаментальний тиск на гривню. Тому курс 29,25 грн/$ був актуальним на початку війни, а зараз він не є таким. І НБУ намагається протестувати, який же реальний курс. Принаймні, щоб замість трьох курсів було два: офіційний та картковий, за яким розраховуються банки», – пояснює Євген Дубогриз.

Стабілізація курсу очікується в умовах збереження проблем із експортом. «Якщо через тиждень – два ми дійсно можемо побачити рівень курсу, який встановиться, притоку експортної виручки ми можемо не побачити, поки не вирішаться всі логістичні питання», – каже голова правління Альтбанку Надія Воробйова.

Дефіцит валюти може компенсувати Мінфін, якщо стане гравцем міжбанку. «Нацбанк щомісяця у Мінфіну поза ринком викуповує по $2 млрд. У якості перехідного механізму можна перевести частину продажу цієї валюти на покриття балансу ринку. Мінфіну все одно доведеться ці гроші продавати, він просто буде продавати їх контрольовано в ринок і таким чином зменшувати початкове сальдо, щоб це не було шоком для відпускання курсу. Зменшуючи сальдо, ми маємо змогу на менших обсягах ринку знайти новий курсовий еквілібріум. Це буде набагато безпечніше і м’якше, і безболісніше для більшості економічних агентів України, ніж просто в якийсь час сказати: “Ми відпускаємо курс”», – вважає Олексій Блінов.

«НБУ каже, що зараз не розглядає зміну фіксованого курсу, тобто фіксацію на новому рівні. НБУ казав, що подумає, але не може називати умов, за яких вони зафіксують курс на новому рівні. Мені здається, що протягом тижня – двох НБУ буде вивчати ринок, тестувати цей курс, а далі він вже зафіксує курс на новому рівні, або зніме ще якісь обмеження», – прогнозує Євген Дубогриз.

Україна зіткнеться з «повзучою девальвацією». «Навіть якщо НБУ буде це згладжувати, все одно тиск на гривню є, бо в нас війна, проблеми з експортом, проблема з тим, що ми недоотримуємо кошти від наших партнерів в обсязі, який нам конче потрібен. В нас іде емісія гривні. Вона невелика, не впливає на інфляцію прямо, але впливає на інфляційні та девальваційні очікування», – стверджує експерт.

Джерело: FinClub