Мир В ООН подсчитали, что сейчас более миллиарда человек живут в условиях крайней бедности

2024-10-18 21:36

В мире 1,1 миллиарда человек живут в условиях крайней бедности. 40% впавших в нищету проживают в зонах конфликтов. Об этом говорится в отчете Программы развития ООН.

Отмечается, что более миллиарда человек в мире, половина из которых несовершеннолетние, впали в нищету. Около 40% впавших в нищету проживают в зонах конфликтов. Это почти 455 миллионов человек.

"1,1 миллиарда человек изнемогают от бедности во всех ее проявлениях. Из них 455 миллионов живут в зонах конфликтов. В странах, опаленных войной, уровень бедности в три раза выше, чем в странах, где царит мир", - говорится в отчете.

ООН ежегодно анализирует данные из 112 стран, в которых проживает 6,3 миллиарда человек. В текущем отчете отображается 2023 год.