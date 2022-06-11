Политика Макрон может объявить о поставках дополнительного вооружения Украине

2022-06-11 12:00

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о новой поставке еще 6 артиллерийских орудий Caesar.

Об этом сообщает телеканал Europe 1.

Франция уже поставила в Украину 6 таких гаубиц.

"Эммануэль Макрон может объявить о новой поставке еще 6 артиллерийских орудий во время поездки, которую он может совершить через несколько недель. Эти пушки следует снова снять со складов армии, у которой останется всего 64 единиц этого оружия", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению на сайте Елисейского дворца, в ходе телефонного разговора французский президент расспросил президента Украины Владимира Зеленского о последних событиях на фронте, а также о потребностях Украины в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

"[Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения потребностей Украины, включая тяжелое вооружение", - говорится в сообщении.

Президенты договорились поддерживать контакты по заявке Украины на вступление в членство в ЕС.

Как рассказал Зеленский в своем вечернем обращении, Украина продолжает активно работать во всех странах Евросоюза, "чтобы там одинаково воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге Европейского Союза".

"Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", - сказал президент.