Политика Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров

2022-06-13 20:00

15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран, а возглавит его министр обороны США.

Что известно о предстоящих переговорах:

Подробности встречи "Рамштайн-3"

Очередное заседание Контактной группы анонсировано на 15 июня в Брюсселе. Участники обсудят дальнейшее оказание военной помощи Украине в войне с Россией.

Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО под руководством главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина.

Как сообщили в Пентагоне, приглашение на заседание направили министрам обороны и начальникам штабов вооруженных сил со всего мира.

Переговоры начнутся в 17:00 по киевскому времени со вступительного слова руководителя Пентагона. По итогам встречи Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли дадут пресс-конференцию.

Ожидания Украины

В Офисе президента ожидают решения Контактной группы 15 июня о поставках вооружения. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны с РФ украинским вооруженным силам необходимо несколько тысяч единиц тяжелой техники.