Политика Украине придется договариваться с роССией - Макрон

2022-06-15 21:00

Французский лидер против резких высказываний в сторону Москвы и надеется на скорое прекращение огня, которое приведет к переговорам.



Франция и Европа выступают за мир, поэтому хотят прекращения огня в Украине и возобновления переговоров с РФ. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил во время визита в Румынию, сообщает TF1 Info.



Политик подчеркнул, что выступает против любой "словесной эскалации" конфликта с РФ, которая не учитывает "последствий".



"Я никогда не разделял реплик, которые заключались в том, что сегодня мы будем воевать с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить... В какой-то момент, когда мы максимально помогли сопротивляться, когда огонь может прекратиться, нам придется договариваться. Украинскому президенту придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом", - отметил Макрон.



По его словам, единственное желаемое решение войны с РФ - это либо военная победа Украины, либо переговоры.



"Рано или поздно огонь прекратится и это позволит заключить соглашение между Украиной и РФ. Поэтому в какой-то момент придется говорить с Россией", - указал президент.



Ранее Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы после завершения войны в Украине можно было вывести ее из изоляции.



В ответ президент Польши Анджей Дуда напомнил, что во время Второй мировой войны никто не пытался "сохранить лицо" Адольфу Гитлеру и не думал о том, чтобы помочь ему избежать унижения.