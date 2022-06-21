Экономика Нацбанк зупинив «валютний туризм» - Фіксація офіційного курсу валют спровокувала появу...

2022-06-21 12:27

Фіксація офіційного курсу НБУ спровокувала появу множинних курсів, але з часом валютні послаблення призводять до їх скорочення.

Про це розповіли учасники круглого столу «Що буде з курсом гривні», проведеного «Фінансовим клубом».

«У нас є певна множинність курсів, яка склалася в країні. 29,25 грн/$ залишається курсом, який використовується для зовнішньої торгівлі», – каже начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

«Офіційний курс зафіксований, тому що Україна сьогодні не може дозволити собі таку розкіш, як ринкове курсоутворення», – впевнена голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Вона пояснює складну ситуацію на валютному ринку. «Чотири курси – це не шість і не вісім. Не все так погано. У нас сьогодні в Україні заблоковані гігантські обсяги готової до відвантаження сільськогосподарської продукції, яка зазвичай становить левову частку нашого експорту. Ця продукція не йде на зовнішні ринки, а валюта за неї не йде в Україну. Водночас попит на валюту в Україні є, зокрема для оплати критичного імпорту», – розповіла Олена Коробкова.

Додаткові курси – для карток, готівкового обміну валют, «чорного» ринку. В травні НБУ скасував обмеження курсу для фізосіб. «Головним наслідком стало вирівнювання курсів банків та «сірого» ринку. При цьому курси «сірого» ринку втратили певну спекулятивну маржу. І зараз курси банків і небанківських установ на продаж іноземної валюти близькі один до одного», – зазначив пан Блінов.

НБУ був змушений лібералізувати ринок валюти для фізосіб. «Нацбанк потроху повертає банки на цей ринок. Протягом перших 2,5 місяця більше 90% валютного (готівкового. – Ред.) ринку були «сірі» чи «напівчорні» обмінники. Зараз банки потроху повертаються. Лише за квітень збитків від курсових різниць за системою було більше 2,5 млрд грн. Довго так тривати не могло», – вважає експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Євген Дубогриз.

Карткові курси залишилися лояльними до українських біженців в ЄС. «Курси по картці українського банку відрізняються від курсів на готівковому ринку. І відрізняються вони дуже суттєво. Курси збільшилися, але левова частина банків і лідери ринку зберігають їх на доволі прийнятному рівні: десь посередині між готівковим ринком і офіційним курсом міжбанку», – зазначає Олексій Блінов.

«Те, що НБУ дозволив картковому курсу наблизитися до готівкового, – дуже правильне рішення. Тому що переважно збитки від таких операцій банки несли саме за картками. Зараз карткові курси наблизилися, але не зовсім. Вони зупинилися на рівні 32,5-32,8 грн за долар. І різниця таки залишається між 35-36 грн і 32,5-32,8 грн»,– розповіла голова правління Альтбанку Надія Воробйова.

Підвищення карткових курсів зупинило «валютний» туризм. «У нас був «валютний» туризм, коли людина брала багато карток, переходила кордон, знімала за курсом офіційним, поверталася назад і здавала ці долари чи євро за зовсім іншим курсом. І тим самим заробляла на рівному місці, – розповіла Олена Коробкова. – Це був значний обсяг. Картковий курс, завдяки діям НБУ, наближається до готівкового. І в нинішній ситуації це виправданий крок: ми запобігаємо валютному туризму і балансуємо «сірий» і «білий» ринки. І це захищає від спекуляцій», – вважає Олена Коробкова.

Джерело: FinClub