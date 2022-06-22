Политика Литва жестко ответила на угрозы рф: Ограничения на транзит товаров в Калининградскую область расширены

2022-06-22 08:24

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область не только на железнодорожный, но и на грузовой автомобильный транзит. 

В правительстве уточнили, что теперь множество грузов из основной части россии в Калининград можно перевозить только морем. Речь идет о большом перечне товаров, которые подпадают под европейские санкции (в том числе строительные материалы, цемент, металлы, удобрения).

Сообщается, что литовская таможня уже разворачивает машины на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. Это привело к большой очереди.

Ранее сообщалось, что Литва намерена заблокировать транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область рф. Запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной частью Оркостана. 

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