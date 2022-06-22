Политика "Мы готовы открыть дверь": глава Европарламента о предоставлении Украине статуса кандидата

2022-06-22 17:00

Мецола выразила уверенность, что Украина станет страной-кандидатом в члены ЕС.

Евросоюз готов открыть дверь Украине и предоставить ей статус кандидата в члены.

Об этом накануне саммита в комментарии ТСН сказала президент Европарламента Роберта Мецола.

"Для меня Украина - это Европа. Эта неделя очень важна - когда мы принимаем решение вместе со всей европейской семьей открыть наши двери украинцам, которые показали столько смелости и отваги, которые борются за те же ценности, в которые мы верим. Мы готовы широко распахнуть эту дверь и я не могу дождаться, чтобы обнять украинских братьев и сестер вместе с нашей семьей", - заявила председатель Европарламента.

Мецола также выразила уверенность, что Украина станет страной-кандидатом в члены ЕС.

"Мы уже увидели, что Украина была настолько быстрой в своих ответах - в том, чтобы показать, что ей необходимо стать частью нашей семьи. С той же скоростью, с какой мы не только ввели санкции в ответ на российское грубое вторжение, но и принимаем Украину в качестве государства-кандидата. Я уверена, все последующие шаги, которые предстоит сделать, будут сделаны и мы в этом поможем", - подчеркнула она.

Напомним, лидеры европейских стран должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на саммите 23 – 24 июня.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Еврокомиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Евросоюз.