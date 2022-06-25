Политика Стали известны ожидаемые сроки вступления Украины в ЕС

2022-06-25 20:30

 

Генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк заявила о том, что ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год.

"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – сказала она.

При этом Форсюк уточнила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

По словам гендиректора, обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", – подчеркнула Форсюк.

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