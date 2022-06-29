Экономика После многодневного падения гривня пошла вверх: сколько сейчас стоит валюта в обменниках

2022-06-29 21:00

 

Гривня в столичных обменниках укрепилась и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек - до 35,65 грн/долл.

Относительно евро гривня укрепилась на 10 копеек - до 37,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 35,15 грн за долл., евро - 36,75 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

 

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