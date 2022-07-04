Экономика Каким будет курс доллара к концу лета: аналитики дали валютный прогноз

2022-07-04 17:00

В настоящее время курс гривны остается стабильным – и так продолжается в течение месяца. При этом условий ни для укрепления гривны, ни для ее ослабления нет, из-за чего рыночный курс будет колебаться в пределах существующего сейчас.

"Апостроф" узнал, чего ждать украинцам от рыночного курса, у руководителя аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращея, финансового аналитика Андрея Шевчишина и экономиста Алексея Куща.

"Мои ожидания таковы, что, по крайней мере, рыночный курс гривны будет оставаться стабильным. Или даже будет укрепляться – в среднем, до 33-34 (гривен за доллар)", - предположил Александр Паращий.

В то же время Алексей Кущ не видит по состоянию на сегодняшний день перспектив как и для роста гривны, так и для значительного ее ослабления.

"Предпосылок для того, чтобы девальвация была глубже, чем на 10-15%, на сегодняшний день нет. Максимальная глубина, которая может быть, - это 40 гривен/доллар. Но это не значит, что курс будет именно таким. А уже осенью все будет зависеть от инфляционных процессов", – отметил эксперт.

В свою очередь Андрей Шевчишин отметил зависимость возможных курсовых изменений с валютной политикой НБУ. Если регулятор не изменит ее, то курс останется на нынешнем уровне. По его словам, возможно небольшое изменение до 36-37 грн/долл. Однако аналитик убежден, что если Нацбанк проведет управляемую девальвацию официального курса до 32-33 гривен/доллар, то рыночный курс вырастет примерно до 38 гривен/доллар.

К тому же, по мнению Шевчишина, пока в Украине идет полномасштабная война, об укреплении гривны можно не говорить.

"Его можно рассматривать только в случае массированного мероприятия внешних средств – инвестиций, кредитов. На данном этапе я такой сценарий не рассматриваю, – говорит аналитик. – В перспективе это возможно. Статус кандидата в члены ЕС – это достаточно мощный инструмент привлечения капитала в страну. Но только без военных действий", – объяснил финансовый аналитик.