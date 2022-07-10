Политика Блинкен выразил обеспокоенность по поводу сближения Пекина и Москвы

2022-07-10 15:00

Глава внешнеполитического ведомства США в разговоре с китайским коллегой обсудил позицию КНР по поводу войны, которую ведет Россия против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И продолжительностью более пяти часов. Во время разговора глава Госдепа заявил, что Пекин не действует нейтрально по отношению к Украине и помогает усилить российскую пропаганду.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на его пресс-конференцию после встречи.

Госсекретарь Блинкен заявил, что обсуждал вторжение России в Украину со своим китайским коллегой и выразил обеспокоенность присоединением Пекина к Москве.

"Я пытался донести до государственного чиновника, что это действительно момент, когда мы все должны объединиться, чтобы осудить российскую агрессию", — сказал он журналистам.

Оба дипломата назвали свои личные переговоры в субботу, которые длились пять часов, "откровенными". Представитель США также отметил, что "ни одна сторона не сдерживалась" во время переговоров.

"Мы очень открыто говорили о том, где наши разногласия... но встреча тоже была конструктивной, потому что, несмотря на откровенность, тон был очень профессиональным", — сказал Блинкен.

Министерство иностранных дел Китая заявило в заявлении, что обе стороны в целом согласились работать над улучшением связей, но также пересмотрели список претензий к Вашингтону, обвинив Соединенные Штаты в "клевете и нападениях" на политическую систему Китая.

Ван опроверг некоторые "ложные взгляды США" на Синьцзян, Гонконг и Южно-Китайское море, говорится в заявлении министерства. Также он призвал США как можно скорее отменить пошлины на импорт из Китая, прекратить вмешательство во внутренние дела его страны и воздержаться от ущерба его интересам во имя прав человека и демократии.

"Обе стороны считают, что этот диалог содержательный и конструктивный, что будет способствовать усилению взаимопонимания, уменьшению недоразумений и неправильных оценок, а также создаст условия для будущих обменов на высоком уровне между двумя странами", — добавили в МИД Китая.

Перед началом переговоров официальные лица США заявили, что цель встречи – сохранить стабильность американо-китайских отношений и предотвратить их непреднамеренный переход в конфликт.