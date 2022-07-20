Политика Шольц сократил военную поддержку Украины, несмотря на обещания нарастить поставки

2022-07-20 21:00

 

Немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает обещать, что поставки оружия в Украину будут продолжены. Но если посмотреть на список федерального правительства, то видно, как мало действительно доставляется в Киев. Оппозиция говорит о позоре. Об этом сообщает Die Welt.

Детали

Издание отмечает, что Шольц продолжает обещать, что Германия нарастит поставки, однако, судя по списку от федерального правительства, они только сокращаются.

Впервые Берлин опубликовал список 21 июня, и с тех пор трижды обновлял его. Согласно этим данным, Украина за последние три недели получила всего две поставки - 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля.

Немецкая оппозиция уже критикует позицию правительства Германии.

Цитата

"Публичный язык и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", - заявил один из лидеров фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай.

По его словам, нежелание поставлять оружие наносит ущерб репутации Германии.

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