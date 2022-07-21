Экономика Доллар по 40 грн. Как отреагировали обменники на официальный курс

2022-07-21 20:30

Банки несколько повысили курс по безналичным расчетам в валюте

Национальный банк Украины с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,5686 грн/доллар. До этого с 24 февраля курс был зафиксирован на уровне 29,2549 грн/доллар. Обменники мгновенно отреагировали на новый курс, сообщают корреспонденты «Главкома».

Средний курс доллара пересек отметку в 39 грн за $1. Некоторые обменники уже продают доллар по 40 грн.

Накануне, 20 июля, купить один доллар можно было за 37,20 гривны. В обменниках курс евро сегодня колеблется от 38 до 40 грн.

По данным сайта Минфин, средний курс доллара в банках на 13:00: покупка – 38,00 грн/доллар, продажа – 39,10 грн/доллар. Средний курс евро: покупка – 38,20 грн/евро, продажа – 39,80 грн/евро.

Черный рынок. Средний курс доллара у частных лиц: покупка – 37,50 грн/доллар, продажа – 39,00 грн/доллар. Средний курс евро: покупка – 37,70 грн/евро, продажа – 39,50 грн/евро.

К слову, предприниматель Алексей Давыденко дал совет украинцам в связи с повышением официального курса доллара по отношению к гривне на 25%. Он предложил не медлить с покупкой импортных товаров. Так что если планировали приобрести бытовую химию, косметику, лекарства, топливо, бытовую технику – лучше будет это сделать прямо сейчас.