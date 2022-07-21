Политика Эрдоган хочет подписания соглашения по "зерновому коридору" на этой неделе

2022-07-21 21:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет, чтобы соглашение по зерновому коридору через Черное море было подписано на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на BBC News Türkçe.

Детали

Подчеркнув, что Турция давно и упорно работает над экспортом украинского зерна через Черное море, Эрдоган сообщил, что на прошедшем на прошлой неделе в Стамбуле техническом совещании была достигнута договоренность об основных направлениях процесса в рамках плана Организации Объединенных Наций.

Цитата

"Теперь мы хотим изложить это соглашение в письменной форме на этой неделе. Мы надеемся, что план начнет реализовываться в ближайшие дни", - сказал Эрдоган.

"Процесс будет осуществляться из координационного центра, который будет создан в Стамбуле. Кроме нашей страны, там будут представители россии, Украины и ООН. Наша страна, пользующаяся доверием всех заинтересованных сторон, будет координировать процесс здоровым образом с межведомственным подходом. С точки зрения глобальной продовольственной безопасности. Мы продолжаем наши интенсивные усилия, чтобы завершить этот важный и чувствительный процесс", - добавил президент Турции.

Дополнение

13 июля в Стамбул съехались делегации россии, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

В ООН сказали, что по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле по возобновлению экспорта продовольствия из украинских портов был достигнут прогресс, однако о перспективах мирного урегулирования российско-украинской войны говорить рано.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия и Украина с помощью международных посредников почти достигли соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.

Контекст

россия, которая 24 февраля широмасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.