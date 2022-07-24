Политика Великобритания будет отвечать увеличением помощи Украине на каждый удар роССии, - Трасс

2022-07-24 16:00

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что с каждым ударом России по украинским городам Великобритания будет оказывать больше помощи Украине.

Об этом она сообщила на международном саммите первых леди и джентльменов.

По ее словам, Великобритания знает, что украинцы борются за суверенитет как таковой и именно поэтому победа Украины важна для всех.

"С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые испытывают страдания, мы будем предоставлять больше помощи", – сказала она.

Министр также напомнила, что Британия предоставила уже около 4 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины, поставляет разные виды вооружений и обучает украинских военных на территории Великобритании.

Трасс добавила, что Великобритания будет оказывать помощь, чтобы Украина стала мощнее, успешнее после этой войны, потому что она станет символом демократии.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину, – он только создает более мощную, объединенную нацию. Великобритания будет оставаться с Украиной столько, сколько это потребуется. Сейчас, как никогда Украина должна победить", – добавила Трасс.