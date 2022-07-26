Политика Великобритания вводит новые санкции на импорт угля и нефти из рф - стали известны точные даты

2022-07-26 11:33

Один из наиболее надежных партнеров Украины в борьбе против рашизма - Великобритания введет новые санкции на импорт угля и нефти из путинского оркостана.

Запрет на импорт нефти вступит в силу 31 декабря, на импорт угля — 10 августа.

Речь идёт в целом о покупке, поставке и доставке этих продуктов. В частности, прямым или косвенным путем.

Также запретят предоставление технической помощи, финансовых услуг, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Напомним, ранее в Британии на официальном уровне заявили, что с каждой угрозой кремля и ударом по мирным городам Украины уровень поддержки Киева (в том числе и военной) будет только возрастать.

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Папа Римский заявил, что хочет приехать в Киев, чтобы закончить войну 2022-07-25 21:30
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