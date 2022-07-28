Экономика Курс доллара превысил 40 гривен: что будет с валютой

2022-07-28 18:30

Курс доллара за последнюю неделю вырос на наличном рынке приблизительно на 3 гривны и превысил 40 гривен.

Экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран заявил, что снижение курса доллара с уровня 40 гривен на наличном рынке может произойти в течение ближайшей недели.

"Ничего страшного не случилось, учитывая состояние безналичного рынка: там профицит валюты, и думаю, за неделю НБУ вместе с банками преодолеет негативный тренд на наличном рынке, объем которого остается небольшим", - сказал он.

Эту информацию подтвердила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Я хочу сказать, что после коррекции курса и введения дополнительных ограничений мы даже несколько дней не продавали валюту, покупали ее", - сказала она в ходе дискуссии, организованной CASE Украина.

Она также сообщила, что с начала войны Украина получила 12,7 млрд долларов помощи от международных партнеров, "из которых 5,4 млрд гривен - это гранты, то есть безвозвратная помощь".

Рожкова отметила, что НБУ надеется на умеренное увеличение экспорта, что даст дополнительную валютную выручку, а также сокращение импорта благодаря последним решениям, в том числе и повышению курса доллара на 25%.

В итоге на конец года международные резервы НБУ составят 21 млрд долларов, чего достаточно для поддержания стабильности, сказала Рожкова.

Кроме того, Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты. Решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и в итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.