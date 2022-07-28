Политика Риск ядерной войны с Китаем или роССией растет: в США сделали тревожное заявление

2022-07-28 20:00

Запад рискует вступить в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за разрыва коммуникации с двумя странами.

Об этом предупредил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув во время выступления в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный британским правительством текст выступления.

По его словам, эрозия теневых каналов коммуникации привела к увеличению вероятности случайного перерастания в войну.

Лавгроув сказал, что, по его мнению, ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск "скорой эскалации к стратегическому конфликту".

"Два монолитных блока времен холодной войны – СССР и НАТО – хотя и не без тревожных ударов – смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране", — отметил он.

"Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, улучшивших наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне" - добавил советник по вопросам нацбезопасности.

"Сегодня у нас нет одинаковых основ с другими, кто может угрожать нам в будущем, в частности с Китаем. Здесь Великобритания решительно поддерживает предложенные президентом Байденом переговоры с Китаем как важный шаг", - отметил Лавгроув.

Лавгроув высоко оценил решение Белого дома возобновить сотрудничество с Китаем, но подчеркнул риски технологического прогресса.

"У нас есть четкие беспокойства относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале", - сказал он.

Несмотря на повышенные риски, Лавгроув сказал, что значительная часть существующей архитектуры безопасности остается "жизненно важной", например конвенция о химическом оружии и конвенция о биологическом и токсинном оружии, а также договор о нераспространении ядерного оружия. Однако он добавил, что реальность такова, что "современные структуры сами по себе не обеспечат, что нам нужна современная система контроля над вооружениями".

Что касается войны в Украине, то бывший постоянный секретарь Министерства обороны сказал: "Недавно мы прошли мрачный рубеж в 150 дней с тех пор, как Путин начал эту непровоцированную, незаконную войну, принося невыразимые страдания невиновному народу Украины".

"Я боюсь, что конфликт отвечает модели сознательных и безрассудных действий России, направленных на подрыв глобальной архитектуры безопасности. Это схема, которая включает незаконную аннексию Крыма, использование химического и радиологического оружия на территории Великобритании и неоднократные нарушения, повлекшие за собой развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности" отметил Лавгроув.

"И мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее дестабилизирующие действия как международное сообщество" - добавил он.

Напомним, депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии и глава парламентского комитета по международным делам Михаэль Рот призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляцию России.