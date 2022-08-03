Политика МАГАТЭ: захваченная роССией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля"

2022-08-03 20:00

 

Все принципы ядерной безопасности были нарушены, заявил гендиректор МАГАТЭ.

Ситуация на захваченной Россией Запорожской АЭС с каждым днем становится все серьезнее.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, цитирует Sky News.

"Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено чрезвычайно серьезное, чрезвычайно серьезное и опасное дело", - сказал Гросси.

Он указал на обстрелы возле станции в начале войны.

В настоящее время АЭС контролируется Россией, но там удерживают украинский персонал, что приводит к конфликтам и предполагаемому насилию.

У МАГАТЭ есть некоторый контакт с персоналом, но он "неоднороден", добавил Гросси.

Он также сказал, что цепочка поставок оборудования и запасных частей на АЭС была прервана, поэтому "мы не уверены, что станция получает все, что ему нужно".

С 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник ЗАЭС - Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

21 июля в "Энергоатоме" сообщили, что оккупанты разместили военную технику и оружие также в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС.

Напомним, несколько ранее эксперт описал будущее освобождение Запорожской АЭС от оккупантов.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ объяснили, почему роССияне в Херсонской области обречены: анонсировали "хлопки"

2022-08-03 21:30

Боррель назвал условие для диалога между Европой и роССией

2022-08-01 20:00

Британская разведка: у Херсона роССияне установили понтонные мосты и паромную переправу

2022-07-30 18:30

ВСУ ликвидировали еще 170 оккупантов и десяток танков: новые потери роССиян

2022-07-30 14:30

Еще новости в разделе "Политика"

Шредер после встречи с путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной

2022-08-03 21:00

МАГАТЭ: захваченная роССией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля"

2022-08-03 20:00

Первый пошел: Грузия перестала пропускать крымчан с российскими паспортами

2022-08-02 21:30

В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора

2022-08-02 20:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Шредер после встречи с путиным заявил, что тот настроен на переговоры с Украиной 2022-08-03 21:00
МАГАТЭ: захваченная роССией Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля" 2022-08-03 20:00
Первый пошел: Грузия перестала пропускать крымчан с российскими паспортами 2022-08-02 21:30
В Украине могут изменить налоги: в Кабмине обсуждают введение нового сбора 2022-08-02 20:00