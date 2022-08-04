Экономика ЕС готовит для Украины новый крупный пакет помощи: Reuters узнало о деталях

2022-08-04 20:00


Европейский Союз (ЕС) подготовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 8 млрд евро. Часть пакета будет состоять из грантов (их не нужно возвращать), а другая часть – из кредитов на льготных условиях. Средства призваны компенсировать дефицит украинского госбюджета.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии. По данным агентства, Украина может получить деньги осенью.

"Европейский Союз намерен к сентябрю подготовить еще один пакет финансирования для Украины на сумму около 8 млрд евро (8,15 млрд долларов), сообщил источник в правительстве Германии", – говорится в сообщении агентства.

По словам немецкого чиновника, Германия внесет свой вклад в новый пакет помощи. Он добавил, что другие страны ЕС, такие как Италия и Франция, пока не приняли окончательное решение по этому вопросу, однако Германия находится с ними в тесном контакте.

Предполагается, что помощь поддержит госбюджет Украины. В то же время военная и гуманитарная поддержка, а также средства на восстановление страны будут финансироваться из других источников.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко также отмечал, что Украина не может использовать гранты и кредиты от международных партнеров на покрытие военных потребностей – финансировать армию можно только за счет налогов или внутренних займов. Учитывая этот факт и то, что расходы на оборону выросли в 10 раз, Украине необходимо активнее наполнять госбюджет.

По его словам, Украина с начала войны привлекла $12,7 млрд внешней грантовой и кредитной помощи, а до конца года сумма достигнет $27 млрд. При этом динамика в отношении налоговых и таможенных поступлений тоже начинает улучшаться.

 

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