Мир видео На границе рф и Эстонии образовались километровые пробки из сбегающих роССиян

2022-08-13 10:30

Россияне спешат выехать из РФ в Эстонию до 18 августа. На российско-эстонской границе образовалась очередь из более чем 700 автомобилей.

Видео с очередью перед КПП Нарвы опубликовали очевидцы в сети.

Сообщается, что в очереди стоят 735 автомобилей, 297 из которых легковые. Рашисты жалуются, что им приходится стоять в очереди не менее 22 часов, а вот те, кто успел забронировать очередь, ждут чуть меньше – около 10 часов.

Кроме того, по сообщениям в сети, подобная ситуация наблюдается и на других КПП.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале опубликовал кадры очереди на КПП, отметив, что такая ситуация на границе может быть связана с запретом на въезд россиян в Эстонию, который начнет действовать с 18 августа.

"Эстонская граница. Большая пробка на выезд из России. С 18 августа начинается запрет на въезд в Эстонию россиян с эстонскими шенгенскими визами. Все эти люди спешат поехать в Гейропу с ее нацистами, фашистами и базами НАТО. А как же "русский мир" ", господа?" – написал он.