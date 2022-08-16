Экономика До конца года Украина получит почти 16 млрд долларов финансовой помощи

2022-08-16 11:33

До конца года Украина рассчитывает получить до 16 млрд долларов внешнего финансирования, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов", - сказал он.

Так, в сентябре ожидаются поступления по программе макрофинансовой поддержки от ЕС, по которой Украина еще должна получить 8 млрд евро. При этом средства поступят несколькими траншами, в сентябре - не все.

"В целом мы чувствуем поддержку. И я надеюсь, что эти посылы, которые дает президент, будут услышаны, и макрофинансовая поддержка будет получена Украиной в полном объеме", - сказал министр.

Напомним, ранее Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной финансовой помощи Украине в размере восьми млрд евро: пять млрд дадут как кредиты, три млрд как безвозвратные гранты.