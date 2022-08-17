Мир Власти Эстонии приняли решение избавиться от всех памятников эпохи совка

2022-08-17 13:34

Правительство Эстонии приняло решение о демонтаже советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Подготовка к демонтажу танка-памятника уже начата, проходит перенос других памятников в регионе.

Сообщается, что на время сноса монументов полиция ввела комендантский час вблизи памятников, закрыла дороги для транспорта и пешеходов - в целях безопасности.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на внеочередной пресс-конференции заявила, что после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля советские военные памятники в общественном пространстве Эстонии перестали быть просто местной проблемой.

"Мы не дадим роССии возможности использовать прошлое, чтобы разрушить внутренний мир Эстонии", - сказала она.

На месте демонтажа будут работать так называемые "диалоговые" полицейские, которые будут разговаривать с людьми как на эстонском, так и на русском языках, разъясняя ситуацию, чтобы не допустить хулиганских действий.

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